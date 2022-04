Borgentreicher begrüßen Schützen aus dem Flutgebiet

Bliesheimer Schützen zu Gast in der Orgelstadt

Borgentreich

In der Nacht auf den 15. Juli 2021 zerstörten gewaltige Wassermassen die Infrastruktur in Erfstadt-Bliesheim. Die Schießsportabteilung der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich organisierte daher im Oktober des vergangenen Jahres eine Hilfsaktion mit Hygieneartikeln, Wäsche und Haushaltswaren in die Region Bliesheim.