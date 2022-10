Borgentreicher Fahnenschwenker bei Bundesjungschützentag erfolgreich

Mit einer Menge Pokale im Gepäck, sind die Fahnenschwenker der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich am Sonntagabend vom Bundesjungschützentag im niedrsächsischen Emstek (Landkreis Cloppenburg) zurückgekehrt. Bei den Bundesmeisterschaften konnten sie in den Mannschafts- und Einzelwertungen etliche Preise abräumen.

„Gemeinschaft erleben!“ - Nie war das Motto eines Bundesjungschützentages treffender gewählt worden. Nie war die Sehnsucht der Teilnehmer aus Borgentreich größer, endlich wieder anderen Jungschützen auf einer Großveranstaltung zu begegnen. Insgesamt etwa 1500 Jugendliche aus sechs Diözesen nahmen daran teil.

Nach pandemiebedingter Zwangspause starteten die Borgentreicher Fahnenschwenker beim Bundesjungschützentag, der von der St. Paulus Schützenbruderschaft Emstek ausgerichtet wurde, voll durch und feierten Erfolge bei den Wettkämpfen. Sie schwenken die „Rheinische Art“ und brachten schließlich sechs goldene, vier silberne und einen bronzenen Pokal mit nach Hause.

Bundesmeisterinnen aus der Orgelstadt

In der Klasse „Pagen 1“ errang Bea Schroeder den Titel einer Bundesmeisterin. Sie schwenkte in der Gruppe der jüngsten Teilnehmer im Takt der Marschmusik ihre Pflicht und Kür. Bei den Zehn- bis Zwölfjährigen in der Klasse„ Pagen 2“ gewann Alissa Kohlisch ebenfalls einen goldenen Pokal. Und auch bei den „Pagen 3“ sicherten sich die Borgentreicher wieder die vordersten Plätze. Siegerin im Wettstreit der Fahnenschwenker im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wurde Amber Schroeder, auf dem zweiten Platz landete Stella Battaglia.

Die Sieger der Einzelwettbewerbe (von links): Silas Kremper, Laura Wittkopp, Anna-Lena Cajka, Stella Battaglia, Rüdiger Kröhn, Amber Schroeder, Alissa Kohlisch und Bea Schroeder. Foto: St.-Sebastian -Schützenbruderschaft Borgentreich

In den offenen Klassen kann man mit der A-Fahne zu Walzermusik oder mit der B-Fahne zu Marschmusik am Wettbewerb teilnehmen. Einen wahren Metallregen in Gold, Silber und Bronze gab es für die Borgentreicher in der Klasse B1. Hier durften bei den 16- bis 24-Jährigen Silas Kremper, Laura Wittkopp und Anna Lena Cajka einen Pokal entgegen nehmen.

In der Gruppe der über 41-jährigen Fahnenschwenker war Rüdiger Kröhn siegreich, der in der Klasse B3 startete und nun Bundessieger ist.

Training hat sich ausgezahlt

In der Mannschaftswertung belegten die Borgentreicher den ersten und zweiten Platz. Hier werden vor dem Wettbewerb vier Schwenker pro Mannschaft gemeldet und nach den Einzelwertungen zusammen addiert.



Bei den Synchonwettbewerben wird zu selbst ausgesuchter Musik mit mehreren Teilnehmer gleichzeitig eine selbstgebaute Choreographie geschwenkt. Dabei belegten die „explosiven Alltagshelden“ aus der Orgelstadt den zweiten Platz in der offenen Klasse. Zur Musik von Avril Lavignes „Head Above Water“ schwenkten Silas Kremper, Laura Wittkopp, Anna Lena Cajka und Anna-Theres Kremper und zeigten, dass das wöchentliche Training sich gelohnt hat.