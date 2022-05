Die Vereinsmeisterschaft der Fahnenschwenker fand im Rahmen des Event-Tages in Borgentreich statt.

Die Schießsportabteilung richtete gleichzeitig an Christi Himmelfahrt das Prinzenschießen aus. Geehrt wurden die Sieger im Rahmen des Königsschießens der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft. Dort wurden auch die neuen Prinzen proklamiert.

Vereinsmeisterschaft

Jeder Fahnenschwenker musste gleich zweimal vor die Wertungsrichter treten, um Pflicht und Kür zu absolvieren. Für manche Fahnenschwenker aus dem Verein war es die erste Meisterschaft.

In der Pagenklasse 1 wurde Bea Schroeder die Vereinsmeisterin 2022. Silber erschwenkte sich Thordis Stritter. Bronze ging an Noah Hess. Amber Schroeder siegte in der Pagenklasse 3 vor Stella Battaglia und Yasmin Hüdepohl.

In der offenen Klasse mussten alle Teilnehmer einmal zur Marschmusik mit der B-Fahne und einmal zur Walzermusik mit der A-Fahne antreten. Hier gewann Silas Kremper Gold vor Anna-Theres Kremper und Theresa Bußmann.

Prinzenschießen

Neuer Schülerprinz 2022 wurde Marvin Million. Er übernahm die Prinzenkette von seinem Bruder Kevin Million. In der Jugendklasse schoss René Eikenberg die meisten Ringe und löste somit die seit dem Jahr 2019 amtierende Prinzessin Yvonne Brilon ab.