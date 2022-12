Borgentreicher Grundschüler überbringen Herzenspost

Im Unterricht haben die Schüler und Schülerinnen des dritten Jahrgangs der Grundschule Borgentreich in den vergangenen Wochen gelernt, wie sie einen guten Brief schreiben können und wie ein Briefumschlag richtig beschriftet wird. Genau in dieser Zeit rief die Youngcaritas Warburg in der Zeitung dazu auf, die Aktion „Herzenspost“ zu unterstützen. Die Kinder der dritten Klassen waren sofort begeistert und wollten nun mit ihren Briefen älteren, Menschen im Seniorenzentrum Borgentreich eine Freude bereiten, zumal persönliche Besuche und Begegnungen weniger möglich sind.

Für die Adventszeit hatte bereits jedes Kind einem Mitschüler oder einer Mitschülerin einen Wichtelbrief geschrieben. Jeden Tag in der Vorweihnachtszeit erhält so jedes Kind einen Brief und rätselt, von wem er sein könnte. „Das ist immer wieder sehr spannend“, sagt Lehrerin Petra Hanewinkel.

Nun wollten sie im Rahmen der Youngcaritas-Aktion einem netten älteren Menschen einen Brief schreiben. Also wurde fleißig geschrieben und gemalt. Außerdem wurden Rätsel kreiert, Gedichte geschrieben und verziert.

Wenige Tage vor dem Beginn der Weihnachtsferien war es dann endlich so weit. Die Drittklässler und Drittklässlerinnen setzten sich Weihnachtsmützen, eine Adventsbrille oder ein Rentierhaarreif auf und machten sich so auf den Weg zum Seniorenzentrum. Dort wurden sie von einer Mitarbeiterin in Empfang genommen und stellten sich draußen im Garten vor die Fenster der Seniorinnen und Senioren.

Bewohner von der Aktion gerührt

Passend zur Adventszeit trugen sie unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Irmhild Kröger das Lied „Singen wir im Schein der Kerzen“ und ein Gedicht vor und tanzten für die Bewohner mit bunten Tüchern zu einem Weihnachtssong.

Immer wieder wurde sowohl drinnen als auch draußen kräftig gewunken. Einige Grundschüler und Grundschülerinnen konnten sogar sehen, dass manche Bewohnerin und mancher Bewohner so gerührt war, dass vor Freude Tränen flossen.

Überglücklich überreichte Theo Doris Schultheis seinen Herzensbrief. Foto: Grundschule Borgentreich

Theo, einer der Drittklässler war besonders glücklich, dass er tatsächlich „seiner“ Tante Doris seinen Brief persönlich überreichen konnte.

Nachdem Mats und Marlene der Mitarbeiterin die restlichen „Herzensbriefe“ aller Kinder überreicht hatten, erhielten die Grundschülerinnen und Grundschüler als Dankeschön kleine Schokonikoläuse und machten sich mit einem warmen Gefühl im Herzen wieder auf den Weg zur Schule.