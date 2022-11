Borgentreicher Grüne wollen kein Tropenholz im Museum

Borgentreich

Der Borgentreicher Rat stimmt in seiner Sitzung am Dienstagabend über eine Investition ins Orgelmuseum ab. Dort sollen mit Mitteln aus einem Landesprogramm neue Fenster eingebaut und in Zukunft viel Energie gespart werden. 80.000 Euro sollen investiert werden. Doch Bündnis 90/Die Grünen weisen im Vorfeld auf ein Problem hin.

Von Jürgen Vahle