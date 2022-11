Borgentreicher Orgelmuseum ändert Zeiten

Ab sofort gelten im Orgelmuseum in Borgentreich über die Wintermonate hinweg bis einschließlich März eingeschränkte Öffnungszeiten. Das hat Leiter Jörg Krämer mitgeteilt.

Über den Winter nur am Wochenende geöffnet

Das Orgelmuseum in Borgentreich ändert die Öffnungszeiten über den Winter.

Das Museum zum Anfassen ist in diesem Zeitraum geöffnet: am Samstag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Besuchergruppen, die eine Führung durch das Orgelmuseum wünschen, wenden sich direkt an den Museumsleiter und Dekanatskirchenmusiker Jörg Krämer (Telefonnummer 05643/339) oder über das Kontaktformular auf der Homepage.