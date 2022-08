Borgentreicher „Platz der Kulturen“ entsteht

Borgentreich

In Borgentreich wird ein zentraler Platz im Ortskern in den kommenden Monaten umgestaltet und erheblich aufgewertet. „Platz der Kulturen“ soll er heißen. Die Bauarbeiten haben in dieser Woche begonnen. Damit werden an dieser Stelle Planungen aus dem IKEK-Verfahren umgesetzt.

Bearbeitet von Ralf Benner