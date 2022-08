Borgentreicher Sekundarschüler erhalten Zertifikate

Borgentreich

„Ich bin Schulwegbegleiter“ - Mit diesem Satz begrüßen in diesen Tagen neun Mädchen und sechs Jungen aus der Jahrgangsstufe 9 der Sekundarschule Warburg am Teilstandort Borgentreich ihre Busfahrer. Sie haben die Zertifikate zum Schulwegbegleiter erhalten. Damit führen sie nach einer „Coronapause“ eine bewährte Tradition am Schulstandort Borgentreich fort.