Mit einer Kunst-Schirmaktion gegen Rassismus unterstützen Schülerinnen und Schüler des Teilstandortes Borgentreich der Sekundarschule Warburg die Zeit-Schule in Idlib, Syrien.

Kunst-Schirmaktion soll Kinder in Idlib unterstützen

Mit einer Kunst-Schirmaktion gegen Rassismus haben Schülerinnen und Schüler des Teilstandortes Borgentreich der Sekundarschule Warburg die Zeit-Schule in Idlib, Syrien, unterstützt. Das Foto zeigt (von links) Ronny Remme, Lennard Bruns, Mark Reichert, Jana Vössing, Selina Lau, Sozialpädagogin Olga Honl.

Unter Anleitung der Sozialpädagogin Olga Honl gestalteten die Jugendlichen der Jahrgangsstufe 10 im Profilfach Kunst mit Textilfarbe und Glanzlackmarkern große Schirme, die gegen Rassismus in jeglicher Form aufrufen.

Die Schirme wurden zum Verkauf angeboten. Der Erlös ging an den Verein Marah in Brakel. Dieser engagiert sich seit Jahren für die Beschulung von Grundschulkindern in Idlib. Ferner erhalten diese Kinder Nahrung und Kleidung.