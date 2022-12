Borgentreicher Trinkwasser wird wohl deutlich teurer

Trinkwasser läuft in ein Glas. In Borgentreich dürfte dies zum Jahreswechsel deutlich teurer werden.

Für einen Kubikmeter Wasser sind in Borgentreich zurzeit 1,78 Euro netto zu zahlen. Ein neuer Preis von 2,35 Euro netto würde also ein Plus von 0,57 Euro netto pro Kubikmeter Wasser mit sich ziehen - jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von sieben Prozent.