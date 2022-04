Richter, Schöffen, Staatsanwältin, Verteidigerin und ein Vertreter des LKA aus Magdeburg warteten zum fünften Mal vergeblich im Gerichtssaal auf den Angeklagten.

Dieser war ohne Angaben von Gründen zum Prozessbeginn nicht erschienen. Auch eine vom Gericht eingeräumte Wartezeit brachte keine Veränderung der Sachlage. So blieb der Richterin nichts anderes übrig, als den Prozesstag zu beenden und zeitnah einen neuen Verhandlungstermin mit allen Beteiligten abzustimmen.

Bis dahin wird der Angeklagte wohl zur Fahndung ausgeschrieben werden, um mit Haftbefehl dann zum möglichen sechsten Verhandlungsversuch vorgeführt werden.

Der Zahnarzt lebte früher in Borgen­treich und wohnt heute in Dessau (Sachsen-Anhalt). Der Kreis Höxter hatte ihm 2016 wegen „Unzuverlässigkeit“ die Waffenerlaubnis entzogen. Der Sammler hatte bis dahin zahlreiche Waffen und Munition legal in seinem Besitz.

Kriegswaffenmunition, Gewehre und Pistolen gefunden

Trotz des Verbots behielt er aber eine Vielzahl von Waffen und Munition, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Der Waffennarr, der Anfang 2016 nach der Zwangsräumung seines Hauses in Borgentreich untertauchte, wurde am 1. Februar 2017 vor seiner neuen Wohnung in Dessau festgenommen. Bei Durchsuchungen in Borgentreich und Dessau wurden bei ihm Kriegswaffenmunition – laut LKA ein bis zwei Tonnen –, fünf Gewehre sowie 14 halbautomatische Pistolen gefunden.