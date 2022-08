Borgentreich-Borgholz

Mit einer Orga-App für den Fußball-Bundesligaverein Bayer 04 Leverkusen hat vor fünf Jahren alles begonnen: In einer kleinen Wohnung in Borgholz arbeiteten die Arbeitskollegen Tobias Böker, Michael von Detten und Torsten Zwoch an der Umsetzung ihrer Idee, das war 2017. Daraus sind die Software-Pioniere entstanden, die seit 2020 in der Lange Straße 27 (ehemalige Volksbank) ihr Domizil haben.

Von Astrid E. Hoffmann