575 Jahre Prozession an der Klus

Borgentreich-Borgholz

Die Borgholzer St. Marien Pfarrei gedenkt am Sonntag, 8. Mai, der Plünderung und Zerstörung des Dorfes Eddessen im Jahre 1447. Das Festhochamt an der Klus Eddessen wird um 10.30 Uhr mit dem früher hier wirkenden Pastor Raphael Schliebs sein. Die Prozession beginnt um 8.45 Uhr in Borgholz.

Von August Wilhelms