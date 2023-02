Neues Buch lässt in die Dorfgeschichte von Lütgeneder blicken

Pfarrchronik von Sütterlin in die heutige Schrift übertragen

Borgentreich-Lütgeneder

Die Kirchengemeinde St. Michael Lütgeneder verfügt über ein umfangreiches Pfarrarchiv. Bislang konnte die Chronik in Sütterlin aber kaum jemand lesen. Jetzt gibt es eine Transkription in die heutige Schrift. Das Buch gewährt einen interessanten Blick in die Vergangenheit des Dorfes.