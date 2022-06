Bühner Kita „Alsternest“ baut Betreuung aus

Die Fortschritte im Bau werden von den Kindern der Bühner Kita Alsternest täglich beobachtet und in ihr Spiel eingeba Alsternestut. So verwundert es nicht, dass plötzlich auf dem Spielplatz des Alsternest´s an unterschiedlichen Stellen mit Erdbauarbeiten begonnen wird.

Foto: Lebenshilfe Höxter