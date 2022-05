Die Kinder der heilpädagogischen und integrativen Kindertagesstätte „Alsternest“ in Bühne interessierten sich sehr für Vögel. Um die Mitwirkung der Jungen und Mädchen zu stärken, ist das Thema „Vögel im Frühjahr“ in der Kita als Projekt aufgegriffen worden.

Die Kinder entwickelten viele Ideen, um sich mit dem spannenden Thema auseinander zu setzen. In der ersten Phase haben sie sich intensiv mit der Artenvielfalt und dem Lebensraum der Tiere beschäftigt.

In den einzelnen Aktionen konnte sich jedes Kind nach seinen Möglichkeiten mit einbringen. Die Kinder machten einen Spaziergang zu einem Hühnerstall, dort konnten sie sehen, wie Hühner leben, was sie fressen und wo sie Eier legen. Sie hatten sogar die Möglichkeit, sich in der Kita Küken anzugucken und zu streicheln.

Bunte Häuschen im Wald aufgehängt

Handwerklich haben sich die Kinder beim Bauen von Nistkästen betätigt. Die bunten Häuschen wurden bei einem Waldbesuch dem Vertreter des Naturschutzvereins Bühne übergeben und aufgehängt. Die Kinder nutzten auch das Angebot des Dorftreffs, um sich Bücher und Spiele zum Thema auszuleihen. Sie waren so motiviert, dass sie bei der Umsetzung verschiedener Aktionen – beim Kochen, Backen und Nistkästen bauen – auch Sponsoren für das benötigte Material fanden.

„Die Vogelhochzeit“ zum Abschluss

Ein schöner Abschluss des Projektes war die Aufführung „Die Vogelhochzeit“ mit selbst gebastelten Kostümen. Hierzu wurden die Eltern, Großeltern und alle anderen Kindern auf dem Spielplatz eingeladen.