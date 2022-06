Daniel und Vanessa Schmidt führen St.-Vitus-Schützenbruderschaft im Alsterdorf an

Borgentreich-Bühne

Daniel und Vanessa Schmidt führen die St. Vitus Schützenbruderschaft in Bühne als erste Majestäten nach der Pandemie-Zwangspause an. Das Wetter hielt, und so kamen viele Zuschauer ins Alsterdorf um dem Paar mit seinem Hofstaat zu huldigen.

Von Astrid E. Hoffmann