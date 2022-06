Bürger sprechen im Borgentreicher Rat zuerst

Bürger stehen im Borgentreicher Rat auch künftig an erster Stelle - auch laut der Tagesordnung der Sitzungen. Der Versuch scheiterte, Anfragen von Einwohnern stattdessen erst am Ende zuzulassen.

Der Punkt „Anfragen der Einwohner/Einwohnerinnen an den Bürgermeister“ steht bei den Ratssitzungen der Orgelstadt stets an erster Stelle der Tagesordnung. In eben jenem Punkt sprach eine Bürgerin nun am Dienstagabend im Rat an, ob man diese Regelung nicht ändern könne.