Borgentreich

Da staunten zahlreiche Bürger in Borgentreich in den vergangenen Wochen nicht schlecht. In ihren Postkästen lagen Briefe des Energieversorgers EAM mit der Aufforderung, die Zählerstände abzulesen. Doch viele Schreiben waren nicht für die Empfänger, sondern für andere Borgentreicher Bürger vorgesehen.