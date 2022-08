DRK Bühne meistert herausfordernde Corona-Jahre

Nach zwei Pandemie-Jahren konnte Vorsitzender Martin Wrede die Versammlung erstmals in Präsenz im DRK-Heim vornehmen. Nach Übernahme des verantwortungsvollen Amtes von seiner Vorgängerin Gabriele Klare, hatte Wrede als neuer Vorsitzender seine erste Mitgliederversammlung wegen Corona noch online durchführen müssen.

Ein Großteil der DRK-Mitglieder hatte sich zur Jahreshauptversammlung in der DRK-Unterkunft des Alsterdorfes eingefunden. Martin Wrede ließ in der Sitzung zunächst das Jahr 2021 Revue passieren. Es sei ein Jahr der Herausforderungen gewesen, da Corona viele Auflagen mit sich gebracht habe, berichtete Martin Wrede. „Wir waren die erste Corona-Teststelle im Stadtgebiet Borgentreich, die am 19. März 2021 ihren Betrieb aufnahm“, erinnerte sich der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins.

Erste Corona-Teststelle in Borgentreich

Rotkreuzleiter Fabian Rehrmann berichtete im Anschluss von der Tätigkeit im Schnelltestzentrum sowie von den Einsätzen im Katastrophenschutz, von Fortbildungen und dem in der Corona-Zeit eingeführten Einkaufservice. Insgesamt kam er bei seiner Auflistung auf eine Summe von etwa 5000 Stunden, die von Mitgliedern ehrenamtlich absolviert wurden.

Die Blutspendebeauftragte Gabriele Klare berichtete von der erschwerten Arbeit bei den Blutspendeterminen. „Es gibt dabei neue Hygienevorschriften, neue Aufgabenbereiche – wie etwa den Blutspendelotsen, der die erste Anlaufstelle beim Blutspenden ist“, erläuterte sie. Danach gehe es weiter zur Anmeldung und am Schluss werde den Spendern die Lunchtüte gereicht, erklärte sie. Es dürften momentan keine Personen im Alter über 60 Jahren als Helfer eingesetzt werden, da diese Corona-bedingt zum gefährdeten Personenkreis gehörten.

Alles in allem zeigte sich Gabriele Klare aber mit dem Verlauf des Jahres zufrieden, da die Blutspender alle Corona-Maßnahmen gut mitgetragen hätten und statt des Buffets auch mit den ausgehändigten Lunchtüten zufrieden gewesen seien.

Auszeichnungsmarathon

Zum Ende wurden die Ehrungen vorgenommen, wobei Martin Wrede sogar einige Mitglieder aus der Gründungszeit für 45-jährige Zugehörigkeit zum Ortsverein auszeichnen konnte. Er selbst erhielt eine Auszeichnung für 35-jährige Mitgliedschaft aus den Händen von Günter Kohaupt aus Warburg, der als Präsident des Kreisverbandes Warburg vor Ort war.

Die Jubilare erhielten eine entsprechende Ansteckbrosche, eine Urkunde und als kleines Präsent vom Ortsverein ein Glas Honig vom ortsansässigen Imker Johannes Timmermann. Bei dem „Auszeichnungsmarathon wurden insgesamt 32 Ehrungen für die Jahre 2020 und 2021 vorgenommen, wobei den Mitgliedern, die nicht persönlich zur Versammlung erscheinen konnten, die Auszeichnung nach Hause gebracht wurde.

5 Jahre Mitgliedschaft

Wilhelm Waldeyer, Elvira Götte, Werner Konze, Elvira Niemeier, Paulina Fricke, Marie Hanewinkel, Franziska Hengst und Celina Wrede.

10 Jahre Mitgliedschaft

Klara Johänning, Marlies Koch, Lukas Wrede, Marie Schumacher, Felix Timmermann und Fabian Rehrmann.

15 Jahre Mitgliedschaft

Sara Schaltenberg

20 Jahre Mitgliedschaft

Margret Engel, Franz Krull, Erika Ischen und Elke Wrede.

25 Jahre Mitgliedschaft

Marion Dierkes und Christiane Gratkowski.

30 Jahre Mitgliedschaft

Gisela Wasmuth, Simone Klare, Marietheres Dierkes und Monika Waldeyer.

35 Jahre Mitgliedschaft

Martin Wrede

40 Jahre Mitgliedschaft

Elmar Gratkowski und Werner Wasmuth.

45 Jahre Mitgliedschaft

Gisela Krull, Lisa Eikenberg, Arnold Engel und Anni Krull.

„Ich bin sehr stolz über die erbrachten Leistungen, den Eifer und den unermüdlichen Einsatz, den das gesamte Team in seiner Freizeit ehrenamtlich an den Tag gelegt hat. Wir haben alle an einem Strang gezogen und das hat uns als Gemeinschaft nicht nur gefordert, sondern auch noch mehr zusammenwachsen lassen", bekräftigte Martin Wrede zum Abschluss der Versammlung. „Wenn wir weiter so zusammenarbeiten, dann können wir frohen Mutes in die Zukunft sehen“, sagte Wrede.