Der DRK-Ortsverband Bühne hat in diesen Tagen die Blutspender aus den umliegenden Ortschaften der Stadt Borgentreich geehrt. In diesem Jahr konnten sich Gabriele Klare (Blutspendebeauftragte) und Werner Wasmuth (2. Vorsitzender) auf 24 zu ehrende Blutspender freuen.

In einer kleinen Feierstunde wurde noch einmal auf die Anfänge der Blutspende hingewiesen. Impulsgeber für die Gründung des Blutspendedienstes war ein Grubenunglück im Jahr 1950, in dessen Folgen zahlreiche Blutkonserven aus Frankreich geholt wrden mussten, da in Deutschland keine ausreichenden Mengen zur Verfügung standen.

Damals war es nämlich üblich, Blut nach Bedarf von Person zu Person zu übertragen. Heutzutage können Blutspender stolz auf sich sein, denn eine Blutspende rettet bis zu drei Leben, schreibt das Rote Kreuz in einer Pressemeldung.

Da jede Spende wertvoll ist, wurden die treuen Blutspender in Bühne bei der Ehrung in den Fokus gestellt. Erste Sonnenstrahlen und ein Blümchen mit Frühlingsgedicht sollten neben der Anstecknadel als äußeres Zeichen der Anerkennung die Stimmung in der schwierigen Zeit, in der sich vordergründig scheinbar alles um den Ukraine-Krieg und Corona dreht, aufheitern.

Anstecknadel als Zeichen der Anerkennung

Für 25 geleistete Blutspenden wurden Marlies Dierkes, Josef Ludwig Gievers, Sandra Mann, Viktoria Ladleif, Sandra Steinkopf, Brigitte Engemann, Thorsten Justus, Beate Bach-Johänning und Reinhold Richter geehrt. Präsente für 50 Blutspenden bekamen Eich Bannenberg, Nadine Kohlbrock, Daniel Bartoldus, Rüdiger Kröhn, Benjamin Warnke, Fred Kuthe, Peter Klare, Diana Oppermann, Sandra Dierkes und Thorsten Nolte. Thomas Kornhoff wurde für 75 Blutspenden geehrt. Außerdem wurden Ferdinand Sökefeld für 100 und Günter Conze-Hengst für 125 Blutspenden ausgezeichnet. Die am meisten geleisteten Blutspenden konnte Klaus Aufenanger aufweisen. Er bekam die Urkunde für 150 geleistete Blutspenden.