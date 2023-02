In der Jahreshauptversammlung wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Da in den vergangen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie keine Versammlungen durchgeführt werden konnten, handelte es sich um eine stattliche Zahl an Geehrten.

Nach vielen Jahren engagierter Tätigkeit wurde Uwe Kaack, zuletzt 2. Schriftführer, aus dem Vorstand verabschiedet. Er erhielt als Dankeschön ein kleines Präsent.

Ehrung für 20 Jahre Mitgliedschaft:

Arno Gievers, Reinhard Rüsing, Wolfgang Wulf, Uwe Sievers, Burkhard Göbel Eduard Popella, Franz-Josef Temme, Andreas Ewen, Andreas Gievers, Andreas Disse, Frank Klabes, Jürgen Bischoff.

Ehrung für 30 Jahre:

Christian Rolf, Ludger Schabedoth, Detlef Justus, Rudolf Hoppe.

Ehrung für 40 Jahre

Annemarie Rolf, Reinhard Schmidt, Hubertus Hoppe.

Ehrung für 50 Jahre

Willi Rolf.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft konnte Franz Scheideler geehrt werden, der an der Versammlung jedoch leider nicht teilnehmen konnte, wie der Vorstand der Kyffhäuser Kameradschaft Borgholz berichtet. Seine Auszeichnung soll nachgeholt werden.

Neue Mitglieder

Als neue Mitglieder konnte der Vorstand Chiara Tewes, Judith Menke, Selena Knipping und Clara Dunkel begrüßen.

Im Anschluss an die Sitzung gab der Vorstand eine Ausblick auf das laufende Kalenderjahr und die Vorbereitungen auf das Mai- und das Heimatfest.