Ein amerikanischer Traum in leuchtendem Gelb

Auf dem Neustädter Marktplatz in Warburg sah er als Kind eine Corvette und wusste, so ein Auto willst du fahren. Viele Jahre und eisernes Sparen später, gehört Ludger Meyer die C3 Stingray in leuchtendem Gelb.

Die Chevrolet Corvette C3, gebaut 1975 in St. Louis, Missouri, der Gateway-City, an der legendären Route 66 gelegen. Corvette, der Name leitet sich von den kleinen Kriegsschiffen ab, steht für den amerikanischen Sportwagen, dessen Namen auch weniger an Autos interessierte Menschen schon gehört haben. Ludger „Lolly“ Meyer sah als Kind ein solch formschönes und beeindruckendes Fahrzeug auf dem Neustadt-Marktplatz in Warburg und er wusste: So ein Auto sollte es einmal sein.