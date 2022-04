Bei einem nächtlichen Einbruch in Borgentreich haben unbekannte Täter einen E-Scooter und zwei Hoverboards erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Täter machen Beute in einer Wohnung am Heidemühlenweg

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde der Einbruch in eine Wohnung am Heidemühlenweg bereits in der Nacht von Freitag, 18. März, 23.30 Uhr, auf Samstag, 19. März, 3.40 Uhr, verübt.

Der oder die Täter drangen in die Wohnung ein und stahlen einen dunkelgrauen E-Scooter mit einem roten Schriftzug "Ninebot" am Lenkrad sowie auf dem Trittbrett und ein weißes und ein pink-lila-farbenes Hoverboard.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Verbleib der Beute geben können, sich beim Kriminalkommissariat 1 in Höxter, Telefon 05271/962-0, zu melden.