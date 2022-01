Einbrecher stehlen Motorrad

Unbekannte Täter dringen in Gartenhaus in Borgentreich-Rösebeck ein

Borgentreich

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen in Borgentreich-Rösebeck ein Motorrad aus einem Gartenhaus gestohlen. Laut Polizei wurde der Einbruch erst am Freitag, 21. Januar, entdeckt.



Bearbeitet von Ralf Benner