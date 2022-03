Unbekannte Täter stehlen in Borgholz Pflanzenschutzmittel in großen Mengen

Borgentreich

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Großhandel für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Borgentreich-Borgholz eingebrochen. Sie stahlen Pflanzenschutzmittel. Die Polizei sucht Zeugen.