Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk hat die Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg in die Agnesgruppe in Borgentreich gebracht: drei Eintrittskarten für ein Fußballspiel in Dortmund.

Erste Handwerksmeisterschaft im Kreis Höxter am Kicker und an der Spielekonsole

Geschäftsführer Dominik Rüther und Mitarbeiter Dennis Bahr brachten die drei Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel in Dortmund in die Außenwohngruppe des Jugenddorfes Petrus Damian. Ursprünglich hatten die beiden Männer die Karten selbst gewonnen.

Bei der Ankunft wurden Dominik Rüther und Mitarbeiter Dennis Bahr von William (6), Maxim (9) und dem Betreuerteam freudestrahlend empfangen.

Der Preisübergabe war die erste Handwerksmeisterschaft im Kreis Höxter vorausgegangen. Durchgeführt und organisiert wurde diese von der Stiftung Handwerk Höxter-Warburg mit Fördermitteln aus dem Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

Acht Zweier-Teams bestehend aus Auszubildenden und Schülern traten in den Wettstreit. Bei bester Stimmung, aber im harten und angespannten Wettstreit wurde um das beste hybride Fußballkönnen gespielt: Analog am Kicker und digital an der Playstation in FIFA23 mussten sich die Teilnehmer beweisen.

Fußball bringt junge Menschen zusammen

Zu gewinnen gab es attraktive Preise wie Gutscheine von Handwerksbetrieben oder Eintrittskarten für ein Heimspiel des SC Paderborn 07. Die Signal Iduna Agentur in Brakel spendete als Hauptpreis drei Eintrittskarten für ein beliebiges Bundesligaspiel im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Für Dominik Rüther, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, war das Turnier ein voller Erfolg: „Die jungen Menschen hatten riesigen Spaß. Fußball bringt uns zusammen, das hat man gemerkt. Die Auszubildenden und Schüler haben nicht nur gezockt, sondern sich auch ausgetauscht und sind ins Gespräch gekommen.“

Ersatzspieler gewinnen den Hauptpreis

Leider habe ein Team krankheitsbedingt abgesagt, so dass die Kreishandwerkerschaft mit einem Team eingespringen musste, um den Turnierplan in der geplanten Form durchführen zu können. Dominik Rüther: „Und dann haben mein Kollege Dennis Bahr und ich auch noch gewonnen. Für uns stand sofort fest, dass wir den Preis stiften. Und dann sind wir auf die Kinder-Wohngruppe in Borgentreich gekommen.“

Als einer der größten Arbeitgeber mit 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 230 betreuten Kindern und Jugendlichen betreibt das Petrus Damian die Agnesgruppe in Borgentreich. Aktuell leben acht Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 17 Jahren in der Wohngruppe mit familienähnlichen Strukturen.

„ Da finden sich fußballbegeisterte Kinder, die einen tollen Tag in Dortmund haben werden. “ Jörg Dierkes

„Mit einem besonderen Profil in erlebnis- und freizeitpädagogischer Schwerpunktsetzung freuen wir uns besonders über dieses tolle Geschenk der Kreishandwerkerschaft“, bedankten sich Gruppenleiter Jörg Dierkes und der pädagogische Mitarbeiter Sebastian Albrecht. „Da finden sich fußballbegeisterte Kinder, die einen tollen Tag in Dortmund haben werden.“