Fahnenschwenker aus Borgentreich bei Diözesanmeisterschaften erfolgreich

Bekannt gegeben wurden die Sieger zwei Wochen nach den Meisterschaften beim Diözesanjugendschützentag (DJT) in Salzkotten, an dem mehr als 1000 Jung- und Altschützen teilnahmen.

Der DJT wurde ausgerichtet von der Jungschützen- und Schießsportabteilung Mantinghausen/Rebbeke und veranstaltet vom BdSJ-Diözesanverband Paderborn. Unter den Teilnehmern waren auch das Diözesankönigspaar Bernd und Sabine Petermeier aus Benhausen sowie das Bundeskönigspaar Hans und Gabi Lummer aus Sudhagen.

Nach einem bunten Rahmenprogramm wurden die Sieger der Fahnenschwenk- und Schießwettbewerbe im Festzelt bekannt gegeben. Die Diözesanmeisterschaft der Fahnenschwenker war bereits zwei Wochen zuvor in der Dreifachturnhalle in der Salzkottener Ortschaft Verne ausgetragen worden.

Drei Diözesanmeister aus Borgentreich

In der Klasse Pagen 1 erschwenkte sich Alissa Kohlisch aus Rösebeck den bronzenen Pokal. Gold und Silber gab es in der Klasse Pagen 3. Amber Schroeder wurde Erste und Stella Battaglia aus Bühne Zweite. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Klasse B 1 gab es einen wahren Medaillenregen. Laura Wittkopp aus Körbecke erschwenkte sich Gold, Silas Kremper Silber und Anna Lena Cajka Bronze.

Die Sieger der Einzelwettbewerbe bei den Fahnenschwenkern (von links) Jessica Million, Stella Battaglia, Anna Lena Cajka, Laura Wittkopp, Ronja Fusch, Amber Schroeder und Theresa Bußmann. Foto: Fahnenschwenker Borgentreich

In der Klasse B 2/3 wurde ebenfalls zu Marschmusik geschwenkt. Theresa Bußmann sicherte sich dabei den zweiten und Jessica Million den dritten Platz. Mit der großen Fahne und zu Walzermusik sowie der absolut besten Haltung während des gesamten Wettbewerbs war Anna-Theres Kremper siegreich.

"Explosive Alltagshelden" auf Platz 1

Platz 2 belegte ihre Vereinskollegin Ronja Fusch. In der Mannschaftsauswertung holten sich die Borgen­treicher damit den Wanderpokal. Hier flossen die Einzelwertungen von Alissa Kohlisch, Laura Wittkopp, Ronja Fusch und Amber Schroeder, die zuvor als eine Mannschaft gemeldet worden waren, zusammen. Große Jubelschreie gab es dann beim Synchron, als die „explosiven Alltagshelden“ sich den ersten Platz holten. Zu den Klängen von Avril Lavignes „Head above water“ schwenkten Silas Kremper, Laura Wittkopp, Anna Lena Cajka, Anna-Theres Kremper und Jessica Million eine selbst erdachte Choreographie, die unter Leitung von Rüdiger Kröhn und Sabrina Rengel trainiert wurde.

Bundesmeisterschaft: Bühner qualifiziert sich

Bei den Schießwettbewerben wurde Hendrik Gubitz von der Schützenbruderschaft Elsen neuer Diözesanschülerprinz und Alina Diekhaus aus Verl neue Diözesanjugendprinzessin. Beide haben sich mit ihrer Leistung für die Bundesmeisterschaften qualifiziert. Ebenfalls daran teilnehmen darf Leonhard Kornhoff von der St.-Vitus-Schützenbruderschaft Bühne, der in der Prinzenklasse mit 23 Ringen auf Platz 4 landete. Der Bundesjungschützentag wird vom 21. bis 23. Oktober 2022 in Emstek ausgerichtet, an dem auch die Fahnenschwenker Borgentreich wieder teilnehmen werden.

Vereinsmeisterschaft am 26. Mai

Vorher treten die Fahnenschwenker jedoch an Christi Himmelfahrt in den eigenen Reihen bei der Vereinsmeisterschaft gegeneinander an. Am 26. Mai wird im Rahmen des Event-Tages der Abteilungen der St.-Sebastian- Schützenbruderschaft Borgentreich ebenfalls auch das Prinzenschießen ausgerichtet. Beim Schüler- und Jugendprinzenschießen dürfen auch neue Jugendliche ab zwölf Jahren ihr Glück versuchen. Die jüngeren Kinder können an diesem Tag schon mal für das anstehende Kinderkönigschießen trainieren und mit einer Kinder-Armbrust auf eine Zielscheibe schießen üben. Die Fahnenschwenker freuen sich auf die neue Schützenfestsaison und über Anfragen, um die Umzüge mitzugestalten. www.schuetzen-bogentreich.de