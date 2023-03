CDU-Vorschlag: Radweg soll Ortsteile in Borgentreich verbinden

Ein Radweg, der alle Ortschaften von Borgentreich verbindet: So ein Angebot möchte die CDU-Ratsfraktion der Orgelstadt gerne schaffen. Eine Idee für die Streckenführung gibt es auch schon.

Zwölf Orte in 60 Kilometern: Politik spricht über Rundweg

So könnte der neue Borgentreicher Radweg "12 Dörfer, eine Stadt" verlaufen. Das schlägt die CDU-Ratsfraktion der Orgelstadt in einem Antrag vor.

Dafür reiht die CDU-Fraktion der Orgelstadt die Sehenswürdigkeiten der Kommune an einer Schnur auf, wie Perlen an einer Kette: Mariengrotte, Körbecker Bruch, die Klus Eddessen oder zum Beispiel auch das Weißholz sollen künftig über einen Weg miteinander verbunden sein.

60 Kilometer soll die Trasse insgesamt lang sein. Katharina Nolte und Sven Krull haben sie ausgearbeitet. Sie möchten das Projekt nun gerne der Lokalpolitik vorstellen.

Stadtgebiet erkunden

Das geschieht am Mittwoch, 8. März, in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Soziales und Demographie. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Borgentreich.

Fest steht: Der neue Weg soll laut der CDU eine Möglichkeit bieten, um das gesamte Stadtgebiet zu erkunden. Daher soll er auch ein einheitliches Erscheinungsbild bekommen. Hinweisschilder entlang des Weges und in den Orten sollen daher im Design erstellt werden, das die Orgelstadt bereits nutzt.

Von Vorteil dürfte sein, dass der Rundweg eigentlich schon existiert: Die nötigen Wege sind vorhanden, nur eben noch nicht als ein Projekt gekennzeichnet. Durch das Aufstellen der Schilder ließe sich das ändern, schildert die CDU: „Das bedeutet: Es werden keine Kosten für die Herstellung, Befestigung oder für Landkäufe nötig.“

Schlenker eingeplant

Beim Austüfteln einer Route haben die Planer nicht haarscharf an den Stadtgrenzen abgeschnitten. Stattdessen wird vorgeschlagen, Schlenker auch zu umliegenden Ortschaften anderer Städte miteinzuplanen.

Von Drankhausen zum Beispiel ginge es dann nicht sofort weiter nach Natingen, sondern erst über Frohnhausen und Auenhausen. Von Großeneder führe der Weg die Radler dann über Eissen nach Borgentreich.

Ebenso schlägt die CDU vor, den neu ausgewiesenen Rundweg anschließend zu bewerben, etwa über Routenplaner-Apps wie „Komoot“. Die Fraktion beantragt ebenso, den Weg in das Geodatenportal mit aufzunehmen.