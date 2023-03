Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem Feuer in einem Haus in Borgentreich-Großeneder abgeschlossen. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt als Ursache aus. Neues gibt es auch von der Rettungsaktion für die beiden Töchter.

Bei einem Feuer ist in der Nacht zum 2. März 2023 in Großeneder ein erheblicher Schaden entstanden.

Ein Feuer hatte in der Nacht zu Donnerstag, 2. März, erheblichen Schaden an einem Haus in Großeneder angerichtet. Die vier Bewohner kamen am Stadtweg mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Dass der Familie nicht mehr passiert ist, hat sie dem Vater (59) sowie einem Rauchmelder zu verdanken.