Die Löschgruppe Bühne der Freiwilligen Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wollen die Feuerwehrleute am 3. und 4. Juni 2023 feiern.

Mit der Generalversammlung sind die Kameradinnen und Kameraden ins Jubiläumsjahr gestartet. Da die Löschgruppe Bühne coronabedingt zuletzt Anfang 2020 zur Versammlung zusammengekommen war, fielen viele Berichte umfangreicher aus als gewöhnlich.

Auch Vorstandswahlen standen an. Löschgruppenführer Thorsten Dierkes sowie Stellvertreter Dominik Hengst wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der zweite Stellvertreter Volker Fleischhacker stellte sein Amt zur Verfügung. Sein Nachfolger ist Philipp Hengst.

Löschgruppe dankt Volker Fleischhacker

Volker Fleischhacker wurde für zwölfjährige Vorstandsarbeit gedankt. Von 2011 bis 2015 war er Schriftführer und von 2015 bis 2022 stellvertretender Löschgruppenführer.

Theodor Pieper wurde als neues Mitglied in den Reihen der Wehr begrüßt.

60 Jahre Mitgliedschaft

Bereits seit 60 Jahren gehören Martin Scholz, Gerhard Ischen, Gerhard Klare und Paul Gottesbüren zur Löschgruppe Bühne.

Die anwesenden Kameraden Martin Scholz und Gerhard Ischen wurden geehrt. Gerhard Klare und Paul Gottesbüren werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgezeichnet.

Fabian Arendes zum Brandmeister befördert

Fabian Arendes wurde bei der Generalversammlung vom Unterbrandmeister zum Brandmeister befördert.

Andrea Strube erhielt das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber ging an David Arendes. Volker Fleischhacker wurde das goldene Leistungsabzeichen überreicht.

Karneval in Bühne

Bevor im Juni das 100-jährige Bestehen der Löschgruppe gefeiert wird, steht der Karneval in Bühne vor der Tür. Der Karnevalsball am 19. Februar und der Rosenmontagsumzug am 20. Februar stehen im Terminkalender der Feuerwehrleute.

Wehrführer berichtet über Gesamtsituation

Wehrführer Sebastian Göke berichtete über die Lage und Einsätze der gesamten Feuerwehr Borgentreich und dankte allen Mitgliedern für ihre Einsatzbereitschaft.

Auch Ortsvorsteher Wilhelm Waldeyer nutzte die Gelegenheit, um dankende und lobende Worte an die Ehrenamtlichen zu richten.