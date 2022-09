Feuerwehr löscht Vollbrand in Borgentreicher Turnhalle

Kinder rennen aufgeregt aus der Zweifach-Turnhalle in Borgentreich. Qualm dringt aus der Tür. Die alarmierte Feuerwehr beruhigt die Jugendlichen, die wild gestikulieren und dann berichten, dass Toilettenpapier angezündet wurde, der Trainer noch einmal in die Turnhalle gegangen, aber nicht wieder herausgekommen ist. Soweit das Szenario einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr Borgentreich.

Unter Atemschutz bahnen sich die Kameraden vom Löschzug Borgentreich den Weg in die verrauchte Turnhalle. Bei der ersten Übung wurde auch eine vermisste Person gesucht.

Der Löschzug Borgentreich und die Löschgruppe Lütgeneder nutzte am vergangenen Samstag die alte Turnhalle am Schulzentrum zu einem Übungstag mit vier verschiedenen Einsatzübungen. Der vermeintliche Rauch war von einer Nebelmaschine erzeugt worden. Die Jugendfeuerwehr hatte an ihrem Übungsabend, dem Montag, auch schon dort geübt und unterstützte nun die Erwachsenen.