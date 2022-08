Garagenbetrieb wird Mittelstandsfirma mit Sitz in Muddenhagen

Borgentreich

Die Firma entstand in der heimischen Garage: 2014 begann das Ehepaar Christian und Miriam Tewes damit, zu Hause in Dalhausen an Epoxidharz-Mischungen zu tüfteln. Mit Erfolg: Heute sitzt die Firma BBT Beschichtungstechnik in Muddenhagen - und die Chefs haben zehn Mitarbeiter, darunter zwei Azubis.

Von Daniel Lüns