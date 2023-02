Generalprobe für den Karneval in Borgentreich

Mit großer Vorfreude hatte sich das Team des Sozialen Dienstes um das Organisatorische gekümmert. In der Woche vor Karneval liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es wurde in Gruppen fleißig gebastelt und anschließend alle Gemeinschaftsräume geschmückt.

Beim täglichen Kaffeetrinken durften an diesem besonderen Tag die Berliner nicht fehlen. Anschließend fanden sich alle Bewohner und Mitarbeiter im Atrium ein. Knabbereien und Getränke standen für die Karnevalsparty auf den passend dekorierten Tischen bereit. Alleinunterhalter Udo Pieper aus Lauenförde untermalte mit seinem großen Repertoire an musikalischen Beiträgen die Feier. Es wurde geschunkelt, lauthals mitgesungen und gelacht.

Zwei Gruppen der Tanzsportabteilung der Kolpingfamilie Borgentreich begeisterten die Senioren und Mitarbeiter. „Eine gute Generalprobe für den Auftritt am Karnevalswochenende in der Schützenhalle zu Borgentreich“, merkte die Trainerin Sophia Geilhorn an. Andrea Ringlebe aus dem Team der Betreuung rundete die ausgelassene Feier mit einer Büttenrede ab. „Ein toller Auftakt für weitere Veranstaltungen in diesem Jahr“, bedankte sich Ellen Sickes-Lange, Leitung des Sozialen Dienstes, bei allen Akteuren.