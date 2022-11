Geschichten begeistern in jeder Sprache

Der bundesweite Vorlesetag soll Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens begeistern. Unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“ wurde in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete in Borgentreich vorgelesen.

Vorlesetag in der ZUE Borgentreich - Märchenerzählerin liest vor

Märchenerzählerin Waltraud Albers hat in der Flüchtlingsunterkunft in Borgentreich vorgelesen.

Im Deutschunterricht las Lehrerin Monika Hartmann morgens das arabische Märchen von Prinzessin Sharifa. Diese überzeugt durch Mut und Charme König Hamed davon, dass Frauen und Männer gleichermaßen zum Leben in der Gesellschaft beitragen und gleich wichtig sind.

Märchenerzählerin liest für Kinder und Erwachsene

Nachmittags trug Waltraud Albers, Märchenerzählerin aus dem Kreis Höxter, den Schul- und Kindergartenkindern zwei Geschichten vor, in denen es um ganz besondere Freunde ging.

Tischtheater zeigt Bilder zu den Geschichten

Für die großen Schulkinder und die erwachsenen Deutschschüler las sie das deutsche Märchen von „Schön Hühnchen, schön Hähnchen und der schönen bunten Kuh“ vor. Im Tischtheater wurden dazu passende Bilder gezeigt, die der Mitarbeiter der Kinderstube, Kai Nakath, liebevoll gezeichnet hatte.

Zum Abschluss trauten sich noch einige Väter und Mütter der anwesenden Kinder, kleine Geschichten in ihren jeweiligen Muttersprachen zu lesen.

Buchgeschenk verteilt

Eine gute Anregung für die Eltern, auch zu Hause weiter vorzulesen, gab es zusätzlich in Form eines Buchgeschenks, einer Spende der Stiftung Lesen.

„ So ruhig und aufmerksam habe ich unsere Kinder und Eltern selten bei einer Veranstaltung erlebt. “ Martina Mlody

„So ruhig und aufmerksam habe ich unsere Kinder und Eltern selten bei einer Veranstaltung erlebt,“ sagt Martina Mlody, Umfeldmanagerin der Malteser Betreuung Borgentreich, die sich im Auftrag der Bezirksregierung Detmold um die Bewohner der Einrichtung kümmert.

„ Sprachförderung sollte nicht nur in deutscher Sprache stattfinden, sondern auch in der jeweiligen Muttersprache. “ Filiz Elüstü

Filiz Elüstü, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums Höxter, das der Veranstaltung nicht nur die Vorleserin Waltraud Albers vermittelt hatte, sondern auch reichlich Süßigkeiten für die kleinen Zuhörer zur Verfügung stellte, betonte: „Sprachförderung sollte nicht nur in deutscher Sprache stattfinden, sondern auch in der jeweiligen Muttersprache.“ So entsteht beim Vorlesen die einzigartige Verbindung zwischen Eltern und Kindern, die eine gute Geschichte schaffen kann.

Seit 2004 findet der bundesweite Vorlesetag auf gemeinsame Initiative von „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung Deutschlands statt. Alljährlich am dritten Freitag im November sollen Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens begeistert werden. In diesem Jahr nahmen bundesweit fast 790.000 Menschen teil. Auch im Kreis Höxter, gefördert durch das Kommunale Integrationszentrum, beteiligten sich viele Einzelpersonen und Institutionen.