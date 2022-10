Hans-Günter Fels ist neuer Hallenwart in Bühne

Geschäftsführer Ralf Fricke dankte Heinrich Krull im Namen der ganzen Dorfgemeinschaft für seine Arbeit in der Alsterhalle: „Heinrich Krull kümmerte sich mehr als zwanzig Jahre lang mit vollem Einsatz um die Alsterhalle und übernahm alle Aufgaben, die man sich vorstellen kann, egal ob es um das Anschließen der Bierbude, das Schneiden der Hecken oder das Bohnern des Fußbodens ging. In seinem Job als Hallenwart ging er voll auf. Wer in Bühne an die Alsterhalle denkt, denkt automatisch auch an Heinrich Krull.“

Auch Kämmerer Christoph Derenthal gratulierte und dankte Heinrich Krull im Namen der Stadt Borgentreich für seinen Einsatz. Des Weiteren sprachen auch die Vertreter der anderen Bühner Vereine und Ortsvorsteher Wilhelm Waldeyer Heinrich Krull ihre Glückwünsche und ihren Dank aus. Im Rahmen der Feier wurde auch der Nachfolger vorgestellt. In Zukunft wird der ehemalige Bühner Ortsvorsteher und zweiter Vorsitzender des Hallenbetreibervereins, Hans-Günter Fels, das Amt des Hallenwartes übernehmen.