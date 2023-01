Die Mitglieder der Löschgruppe Körbecke konnten ihre Jahreshauptversammlung erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder zum regulären Termin im Januar abhalten. Löschgruppenführer Udo Bremer begrüßte neben zahlreichen Kameraden aus den eigenen Reihen auch Sebastian Göke, Leiter der Feuerwehr der Stadt Borgentreich, sowie Ortsvorsteher Bernd Redeker.

Rückblick auf 2022

Bremer hielt Rückschau auf das Jahr 2022 und bedankte sich für die hohe Einsatzbereitschaft und die vielen weiteren ehrenamtlich geleisteten Stunden bei Übungen und Lehrgängen.

Zu den zwölf Einsätzen kamen in 2022 sieben angemeldete Sicherheitsdienste.

Beim Stadtpokal in Borgentreich konnte die Löschgruppe Körbecke den ersten Platz erringen.

Besonders erfreulich sei die Neugründung einer Kinderfeuerwehr auf Initiative von Kameradinnen und Kameraden aus Körbecke und Bühne. Diese zählt aktuell 16 Kinder, davon sechs Jungen und ein Mädchen aus Körbecke.

Mannschaftsfahrzeug für die Kinderfeuerwehr

Ein Mannschaftstransportfahrzeug für die Kinderfeuerwehr befindet sich derzeit in Beschaffung und soll nach Auslieferung im Feuerwehrgerätehaus Körbecke stationiert werden.

Ehrungen und Beförderungen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Ehrungen und Beförderungen. Simon Lange, Markus Mertens und Thomas Redeker wurden für ihre erfolgreiche Teilnahme am Grundlehrgang zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Markus Mertens nahm zudem erfolgreich am Maschinistenlehrgang teil.

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Hermann Götte geehrt. Eine Auszeichnung für seine 60-jährige Mitgliedschaft erhielt Johannes Drolshagen.

Goldene Sonderauszeichnung für Josef Jostes

Eine ganz besondere Ehrung gab es für Josef Jostes. Als erstem Kameraden der Löschgruppe konnte ihm die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Gold für 80-jährige Mitgliedschaft verliehen werden.

Der mittlerweile 95-Jährige trat 1943 im Alter von 15 Jahren in die Feuerwehr Körbecke ein und war von 1955 bis 1988 Ortsbrandmeister beziehungsweise Löschgruppenführer.

Da Josef Jostes aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, soll ihm diese Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer kleinen Feierstunde zu Hause überreicht werden.

Termine im Jahr 2023

Zum Abschluss gab Löschgruppenführer Udo Bremer einen Ausblick auf bereits feststehende Termine im Jahr 2023. So sind die Feuerwehrleute am 8. April als Brandsicherheitswache beim Osterfeuer in Körbecke dabei. Vom 29. April bis 1. Mai sind die Körbecker beim Stadtfeuerwehrfest in Lütgeneder. Der Leistungsnachweis in Warburg ist am 6. Mai. Die Löschgruppe hat das Bühner Feuerwehrfest vom 3. und 4. Juni eingeplant und das Stadtfeuerwehrfest in Eissen am 9. und 10. September.