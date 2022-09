In Borgentreich Cabriodach aufgeschlitzt

Diebe haben am Sonntag in Borgentreich das Dach eines Cabrios aufgeschglitzt und eine Geldbörse gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Das Fahrzeug war am Sonntag, 18. September, zwischen 12 und 19.30 Uhr auf der Emmerkertorstraße in Borgentreich geparkt. In dieser Zeit muss der Mini Cabrio aufgeschnitten worden sein. Anschließend wurde aus dem Inneren des Autos eine Geldbörse entwendet. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.