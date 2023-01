Borgentreich-Großeneder

„Die Feuerwehr ist meine Herzenssache“, sagt Frank Peine, Löschgruppenführer in Großeneder. Er selbst ist schon seit Kindertagen dabei. Seine Frau hat er vor zwölf Jahren dazu gebracht, bei der Feuerwehr durchzustarten. In der neuen Serie „Mein Herz schlägt für das Ehrenamt“ stellt das WESTFALEN-BLATT in loser Abfolge Menschen wie Frank Peine und seine Familie vor, die sich besonders für ein Ehrenamt engagieren.