Info-Abende zur Windkraft in Borgentreich

Wie berichtet hatte der Bauauschuss der Orgelstadt in der Sitzung Ende Juni mehrheitlich einen Beschluss zur Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes gefasst. Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit war für den Zeitraum vom 25. Juli bis 9. September vorgesehen worden.

Diese Pläne werden nun umgesetzt. „Das Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung wurde mit der Bekanntmachung der Offenlage am 18. Juli eröffnet“, schildert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Info-Abende für Bürger

Die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes, der Aufstellungsbeschluss und die Karte mit einer Darstellung der Potentialflächen zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie im sachlichen Teilflächennutzungsplan der Orgelstadt würden vom 25. Juli bis einschließlich 9. September im Rathaus öffentlich einsehbar ausliegen.

Für interessierte Bürger bestehe, wie berichtet, zudem die Möglichkeit, sich bei drei aufeinander folgenden Bürgerversammlungen zu informieren. Den Auftakt macht eine Versammlung am 25. Juli, 18 Uhr, in der Schützenhalle Borgentreich, Lehmtorstraße 16.

Am 26. Juli, 18 Uhr, wird dann in der Stadthalle Borgholz, am Lullberg 20, eine weitere Bürgerversammlung ausgerichtet. Die dritte Veranstaltung dieser Art ist am 27. Juli, 18 Uhr, in der Bördeblickhalle in Rösebeck, Bördeblick 1a.

Nutzung erweitern

„Mit der Darstellung von neuen Konzentrationszonen erweitert die Orgelstadt Borgentreich die Möglichkeiten der Windenergienutzung in ihrem Gemeindegebiet“, teilt die Stadtverwaltung in der Pressemitteilung weiter mit.

Sie schaffe damit die Möglichkeit, den Anteil der regenerativen Energieerzeugung im Stadtgebiet am Stromverbrauch in Borgentreich zu erhöhen. Mit der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung im Flächen­nutzungsplan wolle die Stadt die Steuerung der künftigen Nut­zung der Windenergie im Stadtgebiet neu ordnen.

Dadurch solle „eine den heutigen Tendenzen der Windenergienutzung und der aktuell beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung entsprechende räumliche Steuerung der Windenergieanlagen“ erreicht werden, heißt es in der Pressemitteilung.