Jahrgangshaus eins in Borgentreich soll noch 2022 fertig sein

Das erste Jahrgangshaus der Grundschule Borgentreich wird voraussichtlich noch in diesem Jahr fertiggestellt. Zudem wird es etwa 290.000 Euro günstiger, als gedacht.

Die Arbeiten am Jahrgangshaus eins laufen.

Das erklärte Magdalena Köhler, Inhaberin der Köhler+Otto Architekten PartGmbB, am Dienstagabend im Stadtrat. Demnach war man bei der ersten Schätzung am 10. Juni 2021 noch von Kosten in Höhe von 2,337 Millionen Euro ausgegangen. Heute liege der Kostenstand zwar bei 2,781 Millionen Euro, doch gebe es satte Fördermittel.