Jörg Striewe führt Borgentreicher Schützenbruderschaft

Jörg Striewe ist neuer Brudermeister der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich. Er tritt damit die Nachfolge von Maria Müller an, die sich nach acht Jahren im Amt der Vorsitzenden nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Striewe wurde bei der Generalversammlung einstimmig gewählt.

St. Sebastian: Neuer Brudermeister tritt die Nachfolge von Maria Müller an

Am vergangenen Samstag hatten sich etwa 135 Mitglieder zur außerordentlichen Generalversammlung in der vereinseigenen Schützenhalle in Borgentreich eingefunden. Nach der Entlastung des Vorstandes stand die Neuwahl des 29 Mitglieder zählenden Vorstandes auf der Tagesordnung. Alle vier Jahre wird bei der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft der Vorstand neu gewählt.

Die scheidende Brudermeisterin Maria Müller gab nochmals bekannt, dass sie für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stehe. Für Ihren Einsatz um die Schützenbruderschaft in den vergangenen acht Jahren dankten ihr die Anwesenden mit stehendem Applaus. Ein weiterer Dank galt Erich Bannenberg, der nach 14 Jahren als Rechnungsführer ebenfalls nicht mehr zur Wahl stand.

Einstimmig wurde Jörg Striewe zum neuen Vorsitzenden gewählt. Jörg Striewe ist bestens mit dem Schützenwesen vertraut, er war tätig im Jugendbereich im Diözesanverband, ist Vorstandsmitglied und Sportschütze in der Schießsportabteilung der Bruderschaft.

Der geschäftsführende Vorstand (von links): Oberst Andreas Muhs, Schriftführer Jens Rengel, Brudermeister Jörg Striewe, scheidende Vorstandsmitglieder Maria Müller und Erich Bannenberg, Rechnungsführer Christoph Riepe, Adjutant Jens Weber. Foto: Schützenbruderschaft St. Sebastian Borgentreich

Der geschäftsführende Vorstand

Den neuen geschäftsführenden Vorstand bilden nun Brudermeister Jörg Striewe (bisher Maria Müller), Oberst Andreas Muhs (Wiederwahl), Schriftführer Jens Rengel (Wiederwahl) und Rechnungsführer Christoph Riepe (bisher Erich Bannenberg).

Als Beisitzer in den Schützenrat berufen wurden: Maria Müller (bisher Thomas Stamm), Wilfried Riepe (Wiederwahl), Erich Bannenberg (bisher Manfred Flore).

Der Adjutant Jens Weber, die Schießmeister Hans-Josef Schumacher und Benjamin Arendes sowie der Hauptmann der Alterskompanie Hermann Berlage wurden einstimmig wiedergewählt. Florian Sökefeld löst als Lanzenhauptmann Ingo Conze ab.

Wahlergebnisse aus den Kompanien:

1. Kompanie: Hauptmann Andreas Fögen, Oberleutnant Rüdiger Kröhn, Leutnant Dennis Göke (neu), Fähnrich Joseph Gievers, Fahnenbegleiter Georg Gievers und Stefan Million (beide neu) sowie Feldwebel Thomas Kloidt.

2. Kompanie: Hauptmann Rudi Ernst, Oberleutnant Bernd Berlage, Leutnant Reinhard Laqua (neu), Fähnrich Marco Prange (neu), Fahnenbegleiter Benedikt Riepe (neu) und Lorenz Berlage sowie Feldwebel Christopher Brand.

Als Fahnenschwenkermeisterin wurde Ronja Fusch bestätigt.

Dem erweiterten Vorstand gehört zudem Christian Deisel als EDV-Beauftragter an.