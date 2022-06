Borgentreich-Natzungen

Etwa 100 Schützen haben am Fronleichnams-Pokalschießen der St. Nikolaus-Schützenbruderschaft Natzungen teilgenommen. Sie traten in verschiedenen Klassen bei dem Wettbewerb an. Über die gute Beteiligung freuten sich Brudermeister Frank Bösser und sein Vorstandsteam.

Von August Wilhelms