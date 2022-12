Borgentreich

In den Wäldern des Borgentreicher Stadtgebietes werden weiter kaum Gewinne erwirtschaftet. Das geht aus den Forstwirtschaftsplänen für 2023 hervor, die jetzt im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Rat vorgestellt worden sind. Die Förster kämpfen weiter darum, die in den vergangenen Jahren entstanden Schäden durch Trockenheit, Stürme und Borkenkäferbefall in den Griff zu bekommen.

Von Jürgen Vahle