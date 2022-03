Kein Wasser in Manrode

Borgentreich

Aufgrund der Inbetriebnahme einer neuen Trinkwasserversorgungsleitung am Ortseingang Manrode (K 30 Muddenhagen/Trendelburger Straße) muss am Dienstag, 22. März, in der Zeit von 8 bis etwa 13 Uhr die gesamte Trinkwasserversorgung in Manrode unterbrochen werden.

Bearbeitet von Jügen Vahle