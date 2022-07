Kinderferienprogramm Borgentreich wird 30 Jahre alt

Im Rahmen des diesjährigen Pfarrfestes konnte das Borgentreicher Kinderferienprogramm sein 30-jähriges Bestehen feiern. Michael Bogedain und Werner Dürdoth hatten das „Kife“ während ihrer gemeinsamen Bundeswehrzeit in Borgentreich im Jahr 1992 aus der Taufe gehoben.

Das teilen die Organisatoren in einer Pressemitteilung mit. Die beiden Gründer entpuppten sich in der Startphase rasch als Idealbesetzung: Bogedain brachte frische Ideen aus seiner alten Heimat mit und Dürdoth war lokal bereits gut vernetzt.

Im Jahr 2003 übernahmen dann Angelika Flore und Robert M. Prell das Zepter. Prell war bis 2011 und Flore bis 2017 verantwortlich dabei. Ab 2018 bildeten dann Anja Kösters, Monika Stamm, Diana Gottlob und Karin Ernst das Kife-Team.

In den Jahren 2020 und 2021 machte Corona der Durchführung eines Kinderferienprogrammes auch in Borgentreich einen Strich durch die Rechnung. Ein Neustart beginnt dann in diesem Jahr 2022 - nicht nur mit einem neuen Programm, sondern auch mit einem neuen Team: Olga Otto und Nicole Dürdoth sind nun die neuen Köpfe des Borgentreicher Kinderferienprogramms.

Ein besonderer Dank, den auch Ortsvorsteher Werner Dürdoth bei der Jubiläumsveranstaltung ausgesprochen hat, gilt den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern der Vereine, die dieses bunte Programm erst ermöglicht hatten und es weiterhin tun.

Unterstützt wird das Kife auch von den beiden Kirchen und der Orgelstadt Borgentreich. Als äußeres Zeichen des 30. Jubiläums gab es beim Pfarrfest eine wunderschöne Torte, die von Elke Rosenkranz gebacken, gestaltet und gestiftet wurde.

„Mit neuem Team und frischem Elan hoffen die Borgentreicher, dass auch in zehn Jahren wieder ein Jubiläum gefeiert werden kann“, sagte Ortsvorsteher Werner Dürdoth.