Borgentreich-Bühne

Aufgrund von hohen Anmeldezahlen aus Bühne und den umliegenden Ortschaften ist es in der Kindertagesstätte „Alsternest“ in Bühne eng geworden. Ein Anbau musste her. Nach einem Jahr Bauzeit haben Kinder und Erzieher die neuen Räume jetzt bezogen.