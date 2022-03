"Klar Schiff" in Borgentreich

In der Orgelstadt wird am Samstag, 2. April, wieder der jährliche Umwelttag ausgerichtet. Es soll der Auftakt für eine Reihe solcher Aktionen im April sein.

Organisiert wird der Umwelttag am Samstag von Ortsvorsteher Werner Dürdoth und Ortsheimatpfleger Wilfried Riepe. Vereine, Verbände und freiwillige Helferinnen und Helfer treffen sich um 9 Uhr am Bauhof. Dort wird in Kleingruppen gestartet. Greifzangen und Müllsäcke werden gestellt und als Dankeschön wird am Mittag ein kleiner Imbiss gereicht.

Erstmals soll auch darüber hinaus der Monat April für weitere Reinigungs- und Säuberungsarbeiten genutzt werden, berichtet Ortsvorsteher Werner Dürdoth in einer Pressemeldung. Dies war unlängst vom Ortschaftsbeirat und den Vereinsvertretern in den Sitzungen abgestimmt worden. Hierzu können sich alle einbringen, um zum Beispiel Bänke und Beschilderungen zu reinigen oder öffentliche Flächen von Unrat zu befreien.

Der Ortsvorsteher bittet vorab um eine kurze Rückmeldung zu den geplanten Aktivitäten, um diese koordinieren zu können.