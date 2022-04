Borgentreich

Eine Kleider- und Spielzeugbörse findet am Sonntag, 10. April, von 13 bis 16 Uhr in der Borgentreicher Schützenhalle statt. Der Veranstalter, eine Elterninitiative, bietet dazu auch Kaffee und Kuchen an.

Bearbeitet von Jürgen Vahle