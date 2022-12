Kolpingmitglieder in Natzungen geehrt

Borgentreich-Natzungen

Die Kolpingsfamilie Natzungen führt nach dem kleinen Natzunger Weihnachtsmarkt am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, und am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, das Theaterstück „Für die Familie kann man nichts“ in der Gemeindehalle auf. Ein Wochenende zuvor, am zweiten Advent, hatte die Kolpingsfamilie den Kolpinggedenktag zum Todestag von Adolph Kolping gefeiert.

Von August Wilhelms